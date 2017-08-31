ФСБ заявила о предотвращении в Москве теракта на 1 сентября

ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве нападений на мирных жителей 1 сентября. В ведомстве сообщили, что задержали двух человек, один из которых предположительно планировал самоподрыв, а второй — нападение с холодным оружием.

О задержании мужчин сообщается в официальном сообщении пресс-службы ФСБ. Там также говорится, что один из задержанных разместил в интернете видеообращение к запрещенной в России группировке "Исламское государство".

"В обращении он дал так называемую "клятву верности террористам". После этого планировал совершить нападение на гражданских лиц с использованием холодного оружия", — цитирует сообщение службы агентство Интерфакс.

По данным ФСБ, в телефоне задержанного были найдены контакты неких "вербовщиков ИГ" и инструкции по совершению нападения, добавили в ФСБ.

Второй задержанный планировал устроить самоподрыв — в его квартире, как утверждают в ФСБ, было найдено взрывное устройство большой мощности. При этом дело о подготовке к теракту пока не возбуждено, говорится в сообщении.

19 августа в Сургуте произошло нападение, за ответственность за которое взяла на себя группировка "Исламское государство". Вооруженный ножом мужчина, двигаясь по центральным улицам города, нападал на прохожих. Ранены были семь человек, все пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Через два дня группировка "Исламское государство" опубликовала видеообращение нападавшего, артура Гаджиева, в котором он назывался Масаудом аль-Сургути, и присягает на верность главе ИГ Абу-Бакру аль-Багдади.

Правоохранительные органы сначала отказывались считать сургутское нападение терактом, но по информации "Новой газеты", ссейчас Следственный комитет может объявить об обнаружении в Сургуте ячейки "Исламского государства". По данным издания, в нее входили как минимум пять человек.