02.06.2018, 13:10

ФСБ задержала киллера, убившего в 2013 году Деда Хасана

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rus.delfi.ee
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ФСБ задержала киллера, убившего в 2013 году Деда Хасана
Foto: Wikipedia

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве киллера, который в 2013 году застрелил криминального авторитета Деда Хасана. Об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на Mash.

По данным канала, убийцей оказался уроженец Азербайджана Талыбханды Гаджибаба Тахир-оглы, более известный, как Гаджи Бейлаганский (на фото слева).

Отмечается также, что задержанный — 36-летний вор в законе. Как сообщает Mash, он является выдвиженцем криминального авторитета Ровшана Ленкоранского и долгое время был его правой рукой.

Foto: Mash

Дед Хасан был убит выстрелом из снайперской винтовки возле ресторана в центре Москвы. Злоумышленник стрелял из дома напротив, поэтому мог скрыться до того, как на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

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