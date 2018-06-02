ФСБ задержала киллера, убившего в 2013 году Деда Хасана

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве киллера, который в 2013 году застрелил криминального авторитета Деда Хасана. Об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на Mash.

По данным канала, убийцей оказался уроженец Азербайджана Талыбханды Гаджибаба Тахир-оглы, более известный, как Гаджи Бейлаганский (на фото слева).

Отмечается также, что задержанный — 36-летний вор в законе. Как сообщает Mash, он является выдвиженцем криминального авторитета Ровшана Ленкоранского и долгое время был его правой рукой.

Foto: Mash

Дед Хасан был убит выстрелом из снайперской винтовки возле ресторана в центре Москвы. Злоумышленник стрелял из дома напротив, поэтому мог скрыться до того, как на место происшествия прибыли сотрудники полиции.