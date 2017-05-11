ФСБ: в Москве задержан человек, связанный с терактом в Петербурге

ФСБ России сообщила о задержании в Москве гражданина одной из среднеазиатских республик, который может быть связан с исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга.



По данным спецслужбы, задержанный — Эрматов М.Б. Как сообщается, он причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и может быть связан со смертником Акбаржоном Джалиловым, совершившим самоподрыв 3 апреля в метро Санкт-Петербурга.

Как говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, задержание произведено "в рамках отдельного следственного поручения СК РФ".



В уголовном деле о теракте в петербургском метро уже фигурирует Ибрагимжон Эрматов. Приходится ли он родственником задержанному ФСБ мужчине, пока неясно.



Взрыв в метро прогремел 3 апреля днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Во время движения поезда в вагоне сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.



Жертвами взрыва стали 16 человек, десятки получили ранения.



Следствие считает непосредственным исполнителем теракта гражданина России Акбаржона Джалилова 1995 года рождения, уроженца Киргизии.



Спустя несколько суток после взрыва в Москве и Санкт-Петербурге была задержана группа граждан — выходцев из центральноазиатских республик. Российские спецслужбы подозревают задержанных в причастности к террористическим организациям и подготовке взрыва в метро Петербурга.



20 апреля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что следствие установило заказчика взрыва. Подробности он не сообщил.