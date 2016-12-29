Сотрудники ФСБ пришли с обыском в центральный офис управляющей компании порта Усть-Луга в Санкт-Петербурге.

Как заявил адвокат Александр Почуев, оперативно-следственные мероприятия проходят в компании уже не первый раз. При этом он не уточнил в рамках какого дела они проводятся.

Ранее петербургское издание "Фонтанка" сообщило об аресте председателя совета директоров управляющей компании порта Валерия Израйлита.

По данным издания, он подозревается в хищении 1,5 млрд рублей (около 25 млн долларов), выделенных на нужды порта. По версии следствия, деньги отправлялись в офшоры через подставные фирмы.

Порт Усть-Луга — это основной порт на северо-западе России, на который делалась ставка, как на альтернативу портам соседних балтийских стран. Его мощность составляет 180 млн тонн различных грузов в год.

"Компания Усть-Луга" создана в 1992 году для реализации проекта строительства одноименного торгового порта.

Долги и кредиторы

С лета 2016 года газета "Ведомости" пристально следила за скандалом, разгоревшимся вокруг "Компании "Усть-Луга".

Согласно изданию, в 2010 году компания взяла у банка ВТБ кредит на сумму в 600 миллионов рублей, обязавшись вернуть его до ноября 2015-го. Гарантом соглашения выступила администрация Ленобласти.

Однако, пишут "Ведомости", в январе 2015 года "Компания "Усть-Луга" перестала делать взносы по задолженности. ВТБ через суд потребовал вернуть долг, а вскоре подал иск о признании компании банкротом.

Суд компанию банкротом не признал, а долг в ноябре этого года покрыла региональная администрация. Теперь "Компания "Усть-Луга" должна расплатиться с Ленобластью.