26.07.2018, 15:22

ФСБ провела обыски у самопровозглашенного президента СССР

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РБК
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ФСБ провела обыски у самопровозглашенного президента СССР
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Сотрудники российской военной контрразведки ФСБ провели в Зеленограде обыски по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК) в квартире самопровозглашенного президента СССР 56-летнего Сергея Тараскина и его соратника — 52-летнего Александра Соловьева, сообщил РБК источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник в полиции Зеленограда.

”Изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации ”СССР”, уставные документы, печати, типографская продукция”, — уточнил источник.

По его словам, расследованием уголовного дела занимается следственный отдел управления ФСБ по Центральному военному округу. Вместе с сотрудниками ФСБ по их поручению в обысках участвовали полицейские из зеленоградского центра по противодействию экстремизму. Тараскин и Соловьев после обыска были доставлены к следователю и допрошены в статусе свидетелей.

О движении Тараскина подробно писало издание ”Медиазона”. По данным издания, зубной врач Тараскин провозгласил себя президентом в 2010 году. За два года до этого мужчина открыл в Зеленограде собственную клинику: нашел инвестора, выиграл тендер на аренду муниципального помещения и вложил в его ремонт несколько миллионов рублей, однако из-за финансового кризиса бизнес закрылся. Предприниматель судился с городскими властями по поводу выселения. ​В суде Тараскин и объявил себя временно исполняющим обязанности президента СССР.

”Больше 18 лет эта должность была свободна, никто из солдат и офицеров Советской армии, которые должны были исполнить собственную воинскую присягу, на эту должность не вступал”, — объяснил Тараскин. Президента СССР Михаила Горбачева он объявил ”дезертиром”.

Встречи с единомышленниками Тараскин проводит иногда в форме организованных правительством СССР платных семинаров.

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