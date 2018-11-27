ФСБ обнародовала документ, свидетельствующий о намерении украинских моряков скрытно пройти через Керченский пролив

Как напомнили в ФСБ, "несмотря на предпринятые российской стороной меры, корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров РФ (в нарушение ст. 19 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, п. 2 ст. 11 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ"). "Российской стороной доведено до кораблей ВМС Украины, что в территориальном море РФ угроза применения оружия будет расцениваться как нарушение правил мирного прохода в соответствии с нормами международного права и законодательства Российской Федерации", — говорится в сообщении ФСБ.

25 ноября, по версии РФ, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

В ВМС Украины заявили, что российская диспетчерская служба "отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями". Как утверждается в сообщении ведомства, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

В украинском ведомстве уточнили, что инцидент произошел 25 ноября, когда "корабли Военно-Морских Сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря". В сообщении уточняется, что "о намерении осуществлять переход заранее были проинформированы в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства", однако пограничные корабли РФ "осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины". В ряде областей Украины после инцидента введено военное положение, которое продлится до 25 января 2019 года.

Инцидент стал поводом для экстренного заседания в ООН: постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США и их европейские союзники в Совете Безопасности ООН обеспокоены инцидентом в Керченском проливе и заявляют о поддержке суверенитета Украины. Китай также призвал Россию и Украину к сдержанности в связи с произошедшим.

Ранее во вторник ФСБ опубликовала кадры допроса украинских моряков. Как заявила российская спецслужба, украинские корабли "по прямому указанию киевских властей <…> осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией". Утверждается, что координацию провокации осуществляли два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), которые находились непосредственно на украинских судах.

Между тем портал "Крым. Реалии" отмечал, что опубликованное видео с украинским матросом Сергеем Цыбизовым имеет признаки монтажа, а командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лисовой читал заготовленный текст, постоянно отводя взгляд от камеры. Это может являться признаком того, что украинцы подверглись давлению после задержания.