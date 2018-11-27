27.11.2018, 20:49

ФСБ обнародовала документ, свидетельствующий о намерении украинских моряков скрытно пройти через Керченский пролив

 (51)
NEWSru.com
EST 8
ФСБ обнародовала документ, свидетельствующий о намерении украинских моряков скрытно пройти через Керченский пролив
Facebook

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала трофейные документы, которые были изъяты у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. Собранные сведения говорят о том, что украинцы пытались скрытно подойти к проливу и пройти через него в Азовское море.

Документ, в котором были изложены поставленные перед моряками задачи, обнаружен на захваченном российскими пограничниками катере "Никополь". Фотографию этого документа опубликовало РИА "Новости".

Приказом предписывалось скрытно перейти из Одессы в Бердянск. А особую скрытность требовалось обеспечить у Керченско-Еникальского канала, отмечает российское информагентство.

Кроме того, на том же катере обнаружили рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу. Из этого следует, что украинские моряки знали о порядке прохождения канала, установленном Москвой.

На задержанных украинских кораблях находились четыре 30-миллиметровых пушки, четыре автоматических гранатомета АГС-17 и четыре пулемета ПКТ (пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артиллерийскую установку, их всего четыре — по две на каждый катер), передает ТАСС. Кроме того, обнаружены два пулемета ДШК 12,7 мм, 13 автоматов АК-47, четыре пистолета, травматический пистолет, сигнальный пистолет, более 765 осколочно-фугасных снарядов калибром 30 мм, 1975 выстрелов к гранатомету ВОГ-17 и 495 — к гранатомету ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГ-42, 20 гранат РГД, большое количество боеприпасов (в том числе к пистолету Макарова и автомату Калашникова), запалы для гранат, 15 штык-ножей.

Как напомнили в ФСБ, "несмотря на предпринятые российской стороной меры, корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров РФ (в нарушение ст. 19 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, п. 2 ст. 11 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ"). "Российской стороной доведено до кораблей ВМС Украины, что в территориальном море РФ угроза применения оружия будет расцениваться как нарушение правил мирного прохода в соответствии с нормами международного права и законодательства Российской Федерации", — говорится в сообщении ФСБ.

25 ноября, по версии РФ, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

В ВМС Украины заявили, что российская диспетчерская служба "отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями". Как утверждается в сообщении ведомства, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

ТОП

В украинском ведомстве уточнили, что инцидент произошел 25 ноября, когда "корабли Военно-Морских Сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря". В сообщении уточняется, что "о намерении осуществлять переход заранее были проинформированы в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства", однако пограничные корабли РФ "осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины". В ряде областей Украины после инцидента введено военное положение, которое продлится до 25 января 2019 года.

Инцидент стал поводом для экстренного заседания в ООН: постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США и их европейские союзники в Совете Безопасности ООН обеспокоены инцидентом в Керченском проливе и заявляют о поддержке суверенитета Украины. Китай также призвал Россию и Украину к сдержанности в связи с произошедшим.

Ранее во вторник ФСБ опубликовала кадры допроса украинских моряков. Как заявила российская спецслужба, украинские корабли "по прямому указанию киевских властей <…> осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией". Утверждается, что координацию провокации осуществляли два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), которые находились непосредственно на украинских судах.

Между тем портал "Крым. Реалии" отмечал, что опубликованное видео с украинским матросом Сергеем Цыбизовым имеет признаки монтажа, а командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лисовой читал заготовленный текст, постоянно отводя взгляд от камеры. Это может являться признаком того, что украинцы подверглись давлению после задержания.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Эстонцу по ошибке перечислили на банковский счет 5 млн евро

27.11.2018
К большому удивлению для себя предприниматель Вельо Марипуу обнаружил на счету своего предприятия в банке SEB несколько миллионов евро, поступления которых, мягко говоря, не ожидал, сообщает Saarte Hääl.
Подробнее

Илон Маск запустит в космос разработанную в Тартуском университете систему камер

27.11.2018
На 28 ноября намечен запуск ракеты-носителя Falcon 9, который проводит предприятие Илона Маска SpaceX. На борту ракеты на орбиту Земли отправится спутник Европейского космического агентства ESEO, система камер которого была разработана студентами Тартуского университета.
Подробнее


Работодатели: кризис рабочей силы надо рассматривать как тяжелую болезнь, а не простуду

27.11.2018
По словам Андреса Каска, руководителя по связям с общественностью Центрального союза работодателей Эстонии, кризис рабочей силы можно сравнить с заболеванием, лечить которое придется долго и масштабно.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Приговор убийце и насильнику из Вильянди и последствия скандала на вчерашней акции сторонников ЕКРЭ

27.11.2018
15 лет проведет за решеткой 22-летний Тайро Поопуу, который окончательно признан виновным в изнасиловании и убийстве 17-летний девушки.

Вчерашняя акция протеста против миграционного пакта ООН, организованная партией ЕКРЭ, и сегодня оставалась одной из главных тем. Обращение ЕКРЭ с предложением возбудить дело в отношении Таранда оставило полицию равнодушной. И никого не оставило равнодушным то, что украденные у Таранда на акции очки, нашлись у одного из вождей ЕКРЭ.

Эти и другие сюжеты в нашей подборке ключевых материалов дня.
Подробнее

Нашлись очки Индрека Таранда, украденные на митинге EKRE! Они оказались у Мартина Хельме

27.11.2018
Эстонский Delfi проделал тщательную исследовательскую работу длиною в 8 минут и нашел солнцезащитные очки соцдема Индрека Таранда, которые пропали после того, как на него напали сторонники EKRE на митинге. Как оказалось, очками завладел никто иной как Мартин Хельме.
Подробнее

-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
95,40 €
-30% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
111,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106022002
151,20 €
90,72 €
-30% Meeste käekell Police HELLCAT PL.14691JSB/03
209,- €
146,30 €

В Сауэ за 100 миллионов будет построен самый большой в странах Балтии дата-центр

27.11.2018
MCF Group Estonia OÜ, которое состоит из инвесторов и экспертов по технологиям из Финляндии и Эстонии, построит в Сауэ более чем за 100 миллионов евро самый большой в странах Балтии дата-центр.
Подробнее

"Я — точно не олигарх”. Фармацевтический и медиа-магнат Маргус Линнамяэ не любит внимания, и как он выглядит сейчас, неизвестно

27.11.2018
Сфера деятельности таинственного, но могущественного Маргуса Линнамяэ весьма обширна. Будь то бизнес на лекарствах, магазины для домашних питомцев, медиа или развлечения, он станет единственным или крупнейшим игроком.
Подробнее

Суд арестовал 12 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины. Им грозит до 6 лет лишения свободы

27.11.2018
Киевский райсуд Симферополя во вторник избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года 12 украинским военным морякам с кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе.
Подробнее

Эстонская православная церковь Московского патриархата укрепляет свое влияние не только на прихожан

27.11.2018
Кончина митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия была печальным событием, взволновавшем даже людей далеких от церкви, несмотря на то, что он на тот момент являлся старейшим по возрасту архиереем Русской православной церкви. К выборам нового предстоятеля также было приковано внимание широкой общественности.
Подробнее

Финская газета об Эстонии: абсурдные цены, высокомерное обслуживание, по улицам ходят наркоманы

27.11.2018
Финская газета Ilta-Sanomat пишет, что таллиннские бизнесмены снова скучают по финнам, которых раньше называли ”лосями” из-за их не очень европейских привычек выпить. Сейчас же пьющие братья снова стали подходящими для эстонцев, пишет газета.
Подробнее

ФОТО: Крупнейшее мировое издание признало рождественский рынок в Таллинне одним из самых лучших в Европе

27.11.2018
Всемирно известное издание Forbes, сравнивая рождественские рынки Европы, призвало брать пример с Таллинна, где все организовано так, что хочется верить в настоящую рождественскую сказку.
Подробнее

Ликвидация: 10 вещей, которые надо немедленно выбросить из дома

27.11.2018
В каждом доме затаился хлам, даже если его не видно. И если у вас не поднимается рука выбросить что-то, то помните, что вещи, захламляющие дом, препятствуют свободной циркуляции энергии. В таком доме ничего не хочется делать, проявляются апатия, лень, в нем даже трудно дышать, а вещи как бы давят на мозг. Comode составил список 10 вещей, которые вы можете выбросить прямо сейчас.
Подробнее