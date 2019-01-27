ФРГ выделила 12 млн евро жертвам блокады Ленинграда

"Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни еще живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран как основе наших двухсторонних отношений в будущем", — говорится в совместном заявлении глав МИД ФРГ и России.

В документе подчеркивается, что добровольное решение правительства ФРГ о выделении помощи блокадникам основано "на признании ответственности за совершенное от немецкого имени беззаконие". В заявлении констатируется, что блокада Ленинграда немецким вермахтом "вошла в историю как жестокое преступление против целого города и его населения".

Как подчеркнул глава германского МИДа Хайко Мас, этот жест является "символом того, что мы осознаем нашу ответственность, а также сигналом о том, что подобное никогда не должно повториться".