Freedom House сообщил об общем снижении уровня демократии в мире. Главные противники свободы — Россия и Китай

При этом сразу три постсоветские республики оказались в списке из 13 "худших из худших" стран, набравших наименьшее число баллов по ситуации с политическими правами и гражданскими свободами: Туркменистан получил лишь 2 балла и оценку "нефтяная клептократия", Таджикистан ("семейная клептократия") и Узбекистан (герметичное полицейское государство) — по 9 баллов. На последнем месте в этом списке оказалась Сирия с 0 баллов, в него также вошли Эритрея, Южный Судан, КНДР, Экваториальная Гвинея, Саудовская Аравия, Судан, Сомали, Ливия и ЦАР.
По оценке правозащитников, 39 процентов из 7,6 миллиарда людей на планете проживают в свободных странах, 24 процента — в "частично свободных" и еще 37 процентов — в несвободных.
Главные противники свободы — Россия и Китай
Между тем главными противниками свободы и демократии в мире правозащитники назвали Российскую Федерацию и Китай. По их словам, автократические режимы в Москве и Пекине считают необходимым для сохранения власти подавлять в своих странах открытые дебаты и преследовать диссидентов. Кроме того, Кремль намеренно разрушает демократические права и свободы в других странах, осуществляя кампании по дезинформации в Европе и США, указывается в докладе. В частности, правозащитники отмечают предполагаемое вмешательство в промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года.
"Журналисты и активисты в России и других странах в 2018 году по-прежнему работали в опасных условиях, рискуя быть арестованными, подвергнутыми насилию и даже убитыми за независимые сообщения. Несколько российских журналистов скончались при подозрительных обстоятельствах, в то время как в Украине репортеры подвергаются притеснениям и нападениям", — говорится в отчете. Между тем в Казахстане и Беларуси новые жесткие законы в отношении СМИ создали еще более сложные условия для работы журналистов, указали правозащитники.