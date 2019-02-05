Freedom House сообщил об общем снижении уровня демократии в мире. Главные противники свободы — Россия и Китай

Уровень свободы и демократии в мире беспрерывно ухудшается с 2006 года, заявила международная правозащитная организация Freedom House. В 2018 году в 13-й раз подряд правозащитники зафиксировали глобальную отрицательную тенденцию в сфере политических прав и гражданских свобод. По итогам прошлого года в 68 странах мира отмечено снижение уровня свободы и лишь в 50 — его рост, говорится в докладе Freedom House, опубликованном во вторник, 5 февраля.

По данным организации, за весь 13-летний период с 2006 года ситуация с политическими правами и гражданскими свободами ухудшилась в 116 странах и улучшилась — лишь в 63.

86 свободных и 59 "частично свободных" стран

В общей сложности свободными названы 86 стран из 195. В их числе — все страны Западной Европы и большая часть стран Центральной Европы, страны Балтии, Северной и Южной Америки, а также, в частности, Тунис, Гана, Бенин, Монголия и Индия.