22.03.2017, 13:58

Франк-Вальтер Штайнмайер вступил в должность президента ФРГ

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Deutsche Welle
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Frank-Walter Steinmeier
Frank-Walter SteinmeierFoto: VINCENT KESSLER, REUTERS

Экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в среду, 22 марта, официально вступил в должность президента ФРГ. Церемония инаугурации 12-го главы государства прошла в пленарном зале Рейхстага на совместном заседании членов бундестага и бундесрата.

Политик принес присягу на Основном законе, пообещав защищать права граждан Германии и исполнять свои обязанности. После этого он обратился к депутатам высшего законодательного органа ФРГ и делегатам, представляющим интересы федеральных земель.

Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший единым кандидатом от "большой коалиции" в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), одержал победу уже в первом туре голосования в Федеральном собрании 12 февраля. В поддержку 61-летнего социал-демократа высказался 931 депутат бундестага и делегатов федеральных земель, 103 воздержались. В голосовании приняло участие 1239 человек. Президент избран на срок в пять лет. Он сменил в этой должности 77-летнего Йоахима Гаука.

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