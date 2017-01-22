В воскресенье во Франции пройдет первый тур праймериз Социалистической партии, в результате которых партия намерена сократить список до двух кандидатов, из которых впоследствии будет избран один.

Он будет участвовать в президентских выборах, которые пройдут во Франции в 2017 году.

В праймерих участвуют шесть мужчин и одна женщина. Среди участников — бывший премьер-министр Мануэль Вальс. Нынешний президент Франсуа Олланд в выборах не участвует.

Второй тур состоится в течение недели после первого.

Однако, кто бы ни победил на праймериз, согласно опросам общественного мнения, у этого кандидата будет не так много шансов выйти в заключительный тур на президжентских выборах в мае.

Судя по опросам, в конце концов на выборах будут бороться между собой еще один бывший премьер консерватор Франсуа Фийон и лидер Национального фронта Марин ле Пен.