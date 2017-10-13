Французские следователи занялись датским банком в связи с аферой, на которую указывал Магнитский

Danske Bank стал фигурантом расследования по подозрениям в отмывании денег через кредитное учреждение в Эстонии, приобретенное им в 2012 году. Почти 15 млн евро предположительно перекочевали из российских банков через Sampo Bank на счета во Франции.

"Французская сторона проверяет связь между Danske Bank и предполагаемой российской аферой" — так озаглавлена статья в Financial Times. "Французские правоохранительные органы проводят расследование в отношении Danske Bank по подозрениям, что его эстонское подразделение использовалось для отмывания части доходов от предполагаемой аферы с хищением 230 млн долларов из российской казны, которую раскрыл Сергей Магнитский — юрист, позднее избитый до смерти в тюрьме", — пишут журналисты Нил Бакли и Ричард Милн.

По данным издания, это первый случай, когда один из европейских банков становится официальным фигурантом расследования, связанного с этой аферой.

В среду Danske Bank объявил, что фигурирует в расследовании парижского Суда большой инстанции. "Оно касается предполагаемого отмывания денег через транзакции на общую сумму около 15 млн евро, которые совершали клиенты Danske Bank Estonia с 2008 по 2011 год", — пишет издание.

"Эти клиенты были в числе иностранных клиентов Danske Bank Estonia, за истекший период мы закрыли все счета в этом портфеле, — сказал Флемминг Пристед, старший юрисконсульт банковской группы. — Сейчас мы не в состоянии сказать, были ли эти суммы результатом незаконных действий".

"Инвестфонд Hermitage Capital, работодатель Магнитского, в 2013 году подал жалобу во Франции: по его утверждению, почти 15 млн евро, полученных в результате российской аферы, перекочевали из российских банков через Sampo Bank в Эстонии на счета во Франции. В 2012 году Danske приобрел Sampo и переименовал его в Danske Bank Estonia", — говорится в статье.

"Власти Франции в 2014 году завели уголовное дело, а в 2015 году поручили ведущему судье-следователю Рено ван Рюмбеку изучать отмывание денег, полученных от аферы, разоблаченной Магнитским. В 2015 году французские власти заморозили на банковских счетах миллионы евро, предположительно связанные с этим делом", — говорится в статье.

"Во Франции датский банк проверяют по подозрениям в отмывании денег, связанных с "делом Магнитского" — таков заголовок в The Wall Street Journal. Журналист Саймон Кларк ссылается на интервью, которое дал газете Билл Браудер, "экс-управляющий хедж-фонда, руководящий международной кампанией за наложение санкций на Россию", как характеризует его газета.

"Браудер сказал, что в сентябре 2013 года связался с властями Франции и сообщил подробности о причастности эстонского отделения Danske Bank к отмыванию российских денег", — пишет издание.

"Расследование основано на уголовном иске, который мы подали в сентябре 2013 года, указав на доходы от преступления, которое разоблачил Сергей Магнитский, — сказал Браудер в интервью. — Мы преследуем тех, кто извлек выгоду из разоблаченного им преступления или содействовал отмыванию денег".