Французская полиция помешала "желтым жилетам" заблокировать нефтехранилища возле Тулузы

Добавим, 2 января около 4:00 "желтые жилеты" перекрыли въезды на нефтебазу, которая является одним из главных стратегических объектов департамента Приморская Сена. За декабрь она дважды блокировалась "желтыми жилетами" и активистами крупнейшего французского профсоюза — Всеобщая конфедерация труда.

"Жилеты" обратились к президенту Макрону через Facebook

Представители протестного движения "Желтые жилеты" опубликовали в социальной сети Facebook открытое письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону в ответ на его новогоднее обращение, в котором потребовали организовать "переговоры" в Елисейском дворце и призвали провести очередную акцию протестов в субботу. Письмо размещено в социальной сети группой "La France en colère" ("Франция в гневе"). Составители воззвания пообещали, что оно будет прочитано 5 января в здании мэрии Парижа (Отель-де-Виль) в 14:00 во время очередного собрания "желтых жилетов", передает РИА "Новости".

"Гнев превратится в ненависть, если вы — вы и ваши соратники — продолжите с высоты вашего пьедестала смотреть на людей как на сброд, считать их беззубыми людьми, которые ничего из себя не представляют", — говорится в письме в ответ на слова Макрона о том, что гнев, "как бы он ни был избыточен", означает то, что власти "не отступили".

Авторы письма заявили, что могут начать обсуждение о "возвращении власти народу Франции" только в том случае, если президент назначит переговорщиком уважаемого человека, "в отношении которого не ведется никакое расследование" и который не является частью коррумпированной системы.

Представители демонстрантов подчеркнули, что считают проведение "национальных консультаций", предложенных президентом, "политической уловкой" с целью уйти от обсуждения одного из основных требований протестующих — введения процедуры "референдума гражданской инициативы", который, в частности, позволит народу отменять законы, если они кажутся несправедливыми.

"Президент Макрон, услышьте народ Франции сейчас и, возможно, потом мы вместе с вами построим будущее Франции. Вспомните "оранжевую революцию" на Украине. Не ставьте себя выше закона или воли народа Франции", — добавили "жилеты".

Полиция освободила одного из лидеров протестов

В четверг 3 января парижская полиция освободила без предъявления обвинений задержанного в среду шофера-дальнобойщика Эрика Друэ, являющегося одним из основателей движения протеста "желтых жилетов". В среду Друэ организовал рядом с площадью Согласия несанкционированную манифестацию "в память "желтых жилетов", погибших во время манифестаций протеста". Полиции лишь со второй попытки удалось задержать мужчину, так как окружавшая его толпа не позволяла этого сделать.

После освобождения Друэ, выступая перед журналистами у комиссариата, категорически отрицал организацию манифестации в среду, заявив, что лишь собирался отдать дань должного движению "желтых жилетов" вместе с друзьями "по пути в ресторан". "Это были совершенно мирные действия, на нас не было желтых жилетов, мы соблюдали все правила поведения на улице", — подчеркнул он.

Давая оценку действиям властей, он особо подчеркнул, что считает "все подобные происходящее события действиями, имеющими явную политическую подоплеку". "При этом на меня намеренно пытаются возложить вину за все происходящее в стране", — добавил он, рассказав и о долгом допросе в полиции, который проходил в присутствии "высоких полицейских чинов".

Друэ уже во второй раз был задержан французской полицией. Первый раз это произошло в Париже в ходе общенационального дня протестов "желтых жилетов" 22 декабря. Тогда полиция, обыскав Друэ на улице, обнаружила у него дубинку. Он объяснил, что дубинка ранее принадлежала его отцу, тоже шоферу, а теперь сам Эрик Друэ носит ее с собой "по привычке".

Следователи предъявили Друэ обвинение в ношении оружия. В связи с этим он предстанет перед судом 5 июля 2019 года.

Ранее французская прокуратура также инициировала предварительное расследование в связи с организацией Друэ "серии несанкционированных манифестаций". За один такой проступок, согласно французским законам, может грозить тюремное заключение сроком в шесть месяцев и штраф в 7,5 тыс. евро.

Акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября. Они проводились по субботам. Сначала люди выступали против повышения цен на топливо. Однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

Беспорядки происходили, в частности, в районе Елисейских полей и площади Трокадеро, после чего власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее. Кроме того, французский президент Эмманюэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.