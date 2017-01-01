Во Франции с 1 января вступает в силу закон, который подтверждает право сотрудников компаний не проверять электронную почту после окончания рабочего дня и во время отпуска.

Закон "О занятости" известен также под названием "право оставаться вне связи". Согласно закону, компании, где работают более 50 сотрудников, будут обязаны принять положение о рабочем распорядке с указанием, в какие часы работники могут не проверять почту и не отвечать на электронные письма.

Инициаторы этого закона указывали на то, что труд сотрудников, вынужденных оставаться на связи почти круглосуточно, не оплачивается должным образом: переработки, как правило, им никто не компенсирует.

Кроме того, как указывают сторонники этого закона, корпоративная культура, вынуждающая работников проверять электронную почту и вести переписку после завершения рабочего дня, приводит к стрессу и отрицательно сказывается на состоянии здоровья сотрудников компании.

Во Франции с 2000 года рабочая неделя составляет 35 часов.

Законопроект о праве не проверять электронную почту после работы был представлен в мае 2016 года.

Ранее некоторые европейские компании по своей инициативе вводили ограничения на "работу после работы".

Так, в 2014 году немецкий производитель автомобилей Daimler для всех своих сотрудников, уходящих в отпуск, представил новую опцию в электронной почте — автоматическое удаление всех новых писем, поступающих на электронный ящик в период отпуска.