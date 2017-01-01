Закон "О занятости" известен также под названием "право оставаться вне связи". Согласно закону, компании, где работают более 50 сотрудников, будут обязаны принять положение о рабочем распорядке с указанием, в какие часы работники могут не проверять почту и не отвечать на электронные письма.
Инициаторы этого закона указывали на то, что труд сотрудников, вынужденных оставаться на связи почти круглосуточно, не оплачивается должным образом: переработки, как правило, им никто не компенсирует.
Кроме того, как указывают сторонники этого закона, корпоративная культура, вынуждающая работников проверять электронную почту и вести переписку после завершения рабочего дня, приводит к стрессу и отрицательно сказывается на состоянии здоровья сотрудников компании.
Во Франции с 2000 года рабочая неделя составляет 35 часов.
Законопроект о праве не проверять электронную почту после работы был представлен в мае 2016 года.
Ранее некоторые европейские компании по своей инициативе вводили ограничения на "работу после работы".
Так, в 2014 году немецкий производитель автомобилей Daimler для всех своих сотрудников, уходящих в отпуск, представил новую опцию в электронной почте — автоматическое удаление всех новых писем, поступающих на электронный ящик в период отпуска.