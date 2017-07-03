Француз написал о планах убить президента Макрона и получил обвинение в терроризме

Французские власти предъявили обвинение в терроризме 23-летнему безработному, который был арестован 1 июля после заявлений в интернете о своих планах убить президента Франции Эммануэля Макрона, передает BFM TV.

По данным французского телеканала, этот человек на одном из форумов сообщил, что хочет купить автомат Калашникова для нападения на Макрона. Осуществить задуманное он планировал 14 июля на Елисейских полях во время военного парада, приуроченного к очередной годовщине взятия Бастилии, которая во Франции является национальным праздником.

Об этих записях пользователи интернета сообщили на специальный сайт французской полиции, куда направляются данные об экстремистском содержании посланий в Сети, передает ТАСС.

Арестованный также высказывал националистические взгляды и планировал атаковать представителей национальных меньшинств во Франции, сообщает газета Le Parisien.

По данным BFM TV, при аресте 23-летний безработный, проживающий в городе Аржантей в департаменте Валь д'Уаз к северу от Парижа, угрожал полицейским кухонным ножом, а еще два ножа были найдены в его автомобиле.

Этот человек уже был осужден в 2016 году за пропаганду терроризма. Он является психически неуравновешенным, однако был признан экспертами ответственным за свои действия, отмечает канал.

14 июля Макрон, как ожидается, будет присутствовать на параде в Париже в День взятия Бастилии вместе с президентом США Дональдом Трампом, а затем направится в Ниццу, чтобы почтить память жертв теракта 14 июля 2016 года, который унес жизни 86 человек, передает "Интерфакс".

Между тем вечером 2 июля двое неизвестных в масках на автомобиле открыли огонь по выходившим из мечети во французской коммуне Авиньон. По данным местных СМИ, по меньшей мере восемь человек пострадали, включая семилетнего ребенка. Нападавшие скрылись. Ведется их розыск. Полиция заявила, что не считает произошедшее терактом.

29 июня в парижском пригороде Кретей мужчина на внедорожнике пытался врезаться в группу прихожан возле мечети, но натолкнулся на выставленное перед зданием защитное заграждение. Никто не пострадал. Злоумышленник был задержан. По данным СМИ, им оказался этнический армянин. Он якобы заявил полиции, что желал "отомстить за "Батаклан" и Елисейские Поля", где ранее исламисты совершали резонансные теракты. С тех пор во Франции действует режим чрезвычайного положения.