Франция вновь голосует — на этот раз на парламентских выборах

В воскресенье во Франции проходят выборы в Национальное собрание — парламент, спустя месяц после избрания политического аутсайдера Эммануэля Макрона на пост президента.

Макрон надеется, что кандидаты его центристской партии "Вперед!" наберут большинство из 577 мандатов.

Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура, второй пройдет в следующее воскресенье.

На недавно состоявшихся президентских выборах две традиционные партии, Республиканская и Социалистическая, впервые с окончания Второй мировой войны не смогли получить достаточное для проведения второго тура число голосов.

Если теперь партия Макрона получит большинство, это станет определяющим моментом в новейшей истории Франции и отодвинет старые партии на политическую периферию.

Избирательные участки во Франции закроются в 18.00 по местному времени, и первые данные ожидаются вскоре после этого.

Выборы проходят по мажоритарной системе, когда кандидатам необходимо для победы набрать более 50% голосов, однако маловероятно, что все кандидаты будут избраны в первом туре. Во второй пройдут только те, кто наберет не менее 12,5% голосов в первом туре.

Партия Эммануэля Макрона, образованная лишь немногим более года назад, выдвинула целый спектр кандидатов, представляющих все сферы жизни, включая студентов, пенсионеров и даже одного тореадора.

Его партия уже получила 10 из 11 мест в заморских территориях, где голосование прошло в субботу, и опросы общественного мнения показывают, что похожих результатов можно ожидать и на других участках.

В то же время ультраправый "Национальный фронт" Марин Ле Пен и крайне левое движение "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона надеются забрать себе голоса тех, кто разочаровался в социалистах и республиканцах.

Из-за угрозы терроризма нынешние выборы проходят в обстановке повышенных мер безопасности — порядка 50 тысяч полицейских патрулируют места скопления людей в воскресенье.