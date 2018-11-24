Франция вернет Бенину вывезенные оттуда колонизаторами 26 предметов искусства

"В соответствии с принятым подходом и по предложению Музея на набережной Бранли и министерства культуры, президент республики решил безотлагательно вернуть 26 предметов искусства, которые просят власти Бенина, которые были вывезены во время войны генералом [Альфредом] Доддсом из дворца Беханзина после кровопролитных сражений в 1892 году. Эти работы могут быть представлены бенинской публике, а также международной общественности в рамках амбициозного музейного проекта, проводимого в Республике Бенин", — говорится в сообщении.

Во время визита в Буркина-Фасо в прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что "наследие Африки не может оставаться лишь в частных европейских коллекциях и музеях". Позднее он обратился к французскому историку искусства Бенедикту Савуа и к сенегальскому писателю Фельвину Сарру с просьбой изучить этот вопрос. В пятницу Макрон принял Савуа и Сарра по случаю презентации подготовленного ими доклада.

В пресс-релизе отмечается, что французский президент также предлагает в первом квартале 2019 года провести в Париже встречу "всех африканских и европейских партнеров, чтобы построить вместе это новое отношение и политику обмена".