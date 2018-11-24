24.11.2018, 11:20

Франция вернет Бенину вывезенные оттуда колонизаторами 26 предметов искусства

 (26)
rus.delfi.ee
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Emmanuel Macron
Emmanuel MacronFoto: Pool, REUTERS

Франция вернет Бенину 26 предметов искусства, которые были вывезены оттуда в конце позапрошлого века. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте Елисейского дворца, передает TACC.

"В соответствии с принятым подходом и по предложению Музея на набережной Бранли и министерства культуры, президент республики решил безотлагательно вернуть 26 предметов искусства, которые просят власти Бенина, которые были вывезены во время войны генералом [Альфредом] Доддсом из дворца Беханзина после кровопролитных сражений в 1892 году. Эти работы могут быть представлены бенинской публике, а также международной общественности в рамках амбициозного музейного проекта, проводимого в Республике Бенин", — говорится в сообщении.

Во время визита в Буркина-Фасо в прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что "наследие Африки не может оставаться лишь в частных европейских коллекциях и музеях". Позднее он обратился к французскому историку искусства Бенедикту Савуа и к сенегальскому писателю Фельвину Сарру с просьбой изучить этот вопрос. В пятницу Макрон принял Савуа и Сарра по случаю презентации подготовленного ими доклада.

В пресс-релизе отмечается, что французский президент также предлагает в первом квартале 2019 года провести в Париже встречу "всех африканских и европейских партнеров, чтобы построить вместе это новое отношение и политику обмена".

Вопрос о том, кому должны принадлежать вывезенные из Африки культурные объекты, приобрел остроту в 2016 году, когда президент Бенина Патрис Талон попросил Францию вернуть артефакты, включая резные барельефы, жезлы и священные двери из королевских дворцов Абомея — столицы доколониального королевства Дагомея на территории современных Бенина и Того. Они были захвачены французскими колонизаторами. Тогда Франция отказала, сославшись на юридический запрет передачи принадлежащих государству коллекций предметов искусства.

Из примерно 90 тыс. объектов африканского культурно-исторического наследия, хранящихся во французских музеях, примерно 70 тыс. находятся в парижском музее на набережной Бранли, основанном президентом Жаком Шираком — большим ценителем африканского и азиатского искусства.

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