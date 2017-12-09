Франция прощается с Джонни Холлидеем

Сотни тысяч людей вышли на улицы Парижа в субботу, чтобы проститься с французской рок-звездой Джонни Холлидеем, который умер 6 декабря в возрасте 74 лет.

Гроб с телом певца провезут по Елисейским полям, а затем состоится торжественная церемония прощания, на которой выступит президент Эммануэль Макрон и вдова певца Летиция.

На ней также выступит группа Холлидея, которая исполнит инструментальные версии его песен.

Певец скончался в среду после долгой борьбы с раком легких.

Отпевание Джонни Холлидея состоится в парижской церкви Мадлен, и ожидается, что туда придет множество его поклонников.

Национальное телевидение и радио Франции с момента его смерти транслирует самые известные его хиты в исполнении самого Холлидея, его друзей и поклонников.

В пятницу на Эйфелевой башне появилась световая надпись "Merci Johnny" — "Спасибо, Джонни". Концертный зал L'Olympia, старейший в Париже и один из самых знаменитых в мире, в котором Джонни Холлидей отмечал 40-летие своей творческой жизни, также разместил на своем фасаде имя певца.

Гроб с телом Холлидея тожественно провезут от Триумфальной арки вдоль Елисейских полей. Сопровождать его будут сотни байкеров на мотоциклах.

За свою растянувшуюся на несколько десятилетий карьеру певец, настоящее имя которого Жан-Филипп Смет, сочинил более тысячи песен, продал более 100 млн дисков и снялся в нескольких фильмах. Режиссером одного из них был Жан-Люк Годар.

Однажды он выступил перед миллионной аудиторией во время мобильного представления вдоль Елисейских полей.

В 1996 году поклонники выкупили шесть тысяч авиабилетов, чтобы попасть на его концерт в Лас-Вегасе. Правда, несмотря на такую популярность во франкоязычных странах, он так и не смог стать суперзвездой на англоязычном рынке. Критики часто называли его "французским Элвисом".

Вероятнее всего, его прах будет захоронен на острове Сен-Бартелеми во Французской Вест-Индии, где он жил.