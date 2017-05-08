Франция после выборов: удастся ли Макрону не потопить лодку

Всего за несколько лет Эммануэль Макрон прошел путь от абсолютного новичка французской политики до президента страны. Он обещал кардинальным образом изменить подход к политике — но чего можно ожидать от его правительства?



За два дня до выборов, выступая по радио, Макрон вскользь упомянул, что в случае победы в воскресенье у него в голове есть возможная кандидатура на пост премьер-министра страны.



Кого именно имел в виду будущий президент, он не сказал, заверив слушателей лишь в том, что это "человек, имеющий опыт в политике и обладающий необходимыми навыками, чтобы стать лидером парламентского большинства".



Однако, учитывая тайну, окутывающую планы по формированию будущего правительства, даже этого весьма размытого определения Макрона хватило, чтобы французские газеты наперебой бросились гадать — кого же он имел в виду.

Как пишет Le Monde, вопрос этот строго табуирован даже среди членов избирательного штаба Макрона. По словам одного из них, фамилию будущего премьера там даже не произносят, чтобы не сглазить.

С другой стороны, такую скрытность можно понять. Формирование кабинета — дело тонкое, даже когда обстоятельства благоприятствуют новому президенту, а уж беспартийному самовыдвиженцу Макрону придется вести значительно более тонкую игру, чем его предшественникам на этом посту.



Новички и динозавры



Во-первых, существует некий разрыв между поэзией избирательной кампании и прозой реальных назначений. Кресло в Елисейском дворце Макрону во многом обеспечили его обещания перемен и обновления политики.



Он обещал привести в политику новые лица, перетрясти уже существующий истеблишмент и в целом пересмотреть политическую мораль.

Движение Макрона "Вперед" больше напоминает стартап — говорят, средний возраст там около 30 лет. Однако для управления страной членам правительства потребуется немалый опыт — особенно в сфере обеспечения безопасности.



У кого из команды Макрона есть шанс



Алексис Колер, 43 года. Специальный советник Макрона-кандидата, который, похоже, возглавит администрацию нового президента. Аналогичную позицию он занимал при Макроне, когда тот работал в правительстве.



Брижит Троньё, 64 года. Жена новоиспеченного президента с самого начала редактировала его речи для публичных выступлений. Поговаривают, что сейчас она намерена стать "входной дверью" к главе государства.



Исмаэль Эмельян, 29 лет. Правая рука и давнишний друг Макрона — в прошлом коллега по министерству экономики, возглавивший PR-службу кандидата и ставший его стратегическим советником.



Жан Пизани-Ферри, 65 лет. Профессор экономики и советник правительства, отвечающий за экономическую программу Макрона и его амбициозные планы. Основатель аналитического центра Bruegel, расположенного в Брюсселе.



Софи Ганьян-Ферраччи, 40 лет. Глава команды предвыборного штаба. Весьма опытный корпоративный юрист и давний друг семьи Макрона через своего мужа, экономиста Марка Ферраччи.



Франсуа Байру, 65 лет. Политический тяжеловес, глава центристской партии "Демократическое движение". Его поддержка в феврале помогла Макрону стать одним из фаворитов предвыборной гонки.



"Окружающим Макрона молодым технократам не терпится приступить к делу, — говорит бывший главный редактор влиятельной левой газеты Liberation Пьер Аски. — Им кажется, что старичье всё испортило…"



"Но Эммануэлю Макрону придется найти баланс между новичками и привычными нам динозаврами политики от традиционных партий, — продолжает он. — Нельзя формировать правительство из одной молодежи".



Найти баланс между ожиданиями кардинальных перемен со стороны избирателя и необходимостью наполнить правительство опытными людьми будет непросто — особенно учитывая почти неизбежную политическую разношерстность будущего кабинета и, возможно, раскол в парламенте.

И это вторая большая проблема, которую предстоит решить Макрону: его обещание собрать в правительстве уникальный микс левых и правых означает, что в кабинете сойдутся не только динозавры с новичками, искать общий язык как-то придется и представителям традиционных партий — как слева, так и справа.



"Терра инкогнита"



Кандидатуру Макрона поддержало несколько видных фигур с обеих сторон политического спектра, однако до сегодняшнего дня это не означало, что они должны порвать со своей партией, а некоторые открыто заявляли: тот факт, что они голосуют за него как за президента, не означает, что они поддерживают его политическую программу.



Однако недостаток ясности никогда не мешал политологам строить массу предположений, и упоминание Макрона о возможной кандидатуре премьера лишь подогрело споры о том, кто может получить тот или иной портфель.



Результаты опубликованного в пятницу опроса показывают, что наиболее популярным кандидатом на пост премьер-министра является глава МВФ Кристин Лагард, ранее уже занимавшая в правительстве Франции посты министра финансов, сельского хозяйства и торговли.



Некоторые аналитики полагают, что это удачный вариант для Макрона: имея огромный опыт в правительстве, она, тем не менее, давно его покинула и никогда не занимала ни одной выборной должности, так что вполне вписывается в его политику обновления.

Другим наиболее вероятным кандидатом считают министра обороны страны Ива Ле Дриана. По словам Пьера Аски, это назначение стало бы "ободряющим жестом" и сильным ходом, учитывая недавние обвинения в адрес Макрона со стороны Марин Ле Пен, заявившей, что он слишком мягок в вопросах борьбы с террором.



В числе претендентов на другие ключевые посты называли центриста Франсуа Бэйру и депутата Европарламента Сильви Гулар.



Однако все это — терра инкогнита, предупреждает Аски: "У нас никогда такого не было — чтобы правящую команду создавали с нуля".

Движение "Вперед" было создано всего за год до избрания Макрона президентом. В отсутствие строгой партийной структуры и — строго говоря — традиционного главы избирательного штаба ответственность за каждый конкретный проект делегировалась разным управленцам в той или иной сфере.



Бурная деятельность



Единственным человеком, который может знать, что на самом деле на уме у Макрона, возможно, является его жена Брижит Троньё.



Многие наблюдатели сомневаются, что она получит сколько-нибудь заметный политический пост, хоть и сыграла огромную роль в избирательной кампании своего мужа. Их брак всегда был предметом бурных споров: Брижит старше мужа на 24 года и познакомилась с ним как со своим школьным учеником, а Макрон последовательно выступал против политиков, пристраивающих на работу своих родственников.



Политическую неопределенность во Франции усугубляет и то, что буквально через месяц новоиспеченному президенту предстоят еще одни выборы — на этот раз в парламент страны. Движение "Вперед" претендует на каждый из 577 депутатских мандатов и намерено выставить своих кандидатов во всех округах без исключения.



Получить абсолютное большинство в такой ситуации — настоящее "политическое чудо", на которое всерьез не рассчитывают даже в ближайшем окружении избранного президента.

"Придется создавать коалицию, — говорит мне наставник Макрона Ален Минк. — Я абсолютно не верю, что ему под силу заполучить 280 депутатов от движения "Вперед", особенно учитывая, что половина из них абсолютные новички в политике и были выбраны из 14 тысяч резюме, пришедших по электронной почте".



В результате Эммануэлю Макрону может оказаться невероятно сложно управлять страной. По собственному министерскому опыту он знает, что добиваться межпартийного консенсуса по каждому конкретному вопросу — весьма тяжело и изнурительно. Многое будет зависеть от того, удастся ли движению "Вперед" сформировать устойчивую коалицию для проведения своих реформ.



В этом смысле в ближайшие дни команде Макрона потребуется начать бурную деятельность по подбору кадров, поскольку его победа была обеспечена высокопоставленными сторонниками как из числа правоцентристов-республиканцев, так и левоцентристов-социалистов, которые и определят направление будущей политики страны.



Кто-то из них, возможно, захочет покинуть свою партию и примкнуть к новому движению. Если таковых наберется изрядное количество, то это может стать смертным приговором для традиционной французской двухпартийной модели.



Однако от Макрона потребуется ювелирная игра: ему необходимо набрать в свою команду достаточно старых игроков, чтобы стабилизировать свою политическую лодку, однако при этом не перегрузить ее и не позволить им потопить свою идеологию и новое видение политики.



Тут главное — не сглазить.