Франция отозвала своего посла из Италии из-за "желтых жилетов"

Франция в четверг, 7 февраля, отозвала своего посла из Италии для консультаций. Недавние действия официального Рима являются "неприемлемой провокацией" и "демонстрируют нехватку уважения между демократическими и свободно избранными правительствами", подчеркивается в заявлении французского МИДа.

Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо 5 февраля встретился с активистами французского протестного движения "желтых жилетов". В январе ди Майо, член популистского движения "5 звезд", уже выражал солидарность с "желтыми жилетами". Представитель внешнеполитического ведомства Франции призвал итальянского вице-премьера "следить за тем, чтобы своим неоднократным вмешательством не подорвать двусторонние отношения".

Франция уже несколько месяцев выступает "объектом повторяющихся обвинений, безосновательных атак и возмутительных замечаний", подчеркивает французский МИД. Ведомство отмечает, что подобные атаки являются "беспрецедентными с момента окончания Второй мировой войны". Париж призвал Рим принять меры, чтобы "восстановить отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении".

В свою очередь министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези особо выделил "тесную дружбу" двух народов. Разные точки зрения и дискуссии в преддверии выборов в Европарламент "не станут обузой для прочных отношений" Рима и Парижа, заявил дипломат.