Франция, ФРГ, США, Канада и Британия заявили о масштабной высылке агентов ГРУ

Согласно документу, данные действия связаны с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Как отмечается, ФРГ, Британия, Франция, США и Канада решили противостоять ”активности ГРУ” путем ”обширной коллективной высылки” тайных агентов разведки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению Скрипалей.