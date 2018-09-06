Франция, ФРГ, США, Канада и Британия заявили о масштабной высылке агентов ГРУ

Германия, Великобритания, Франция, США и Канада заявили, что предприняли совместные действия по пресечению деятельности ГРУ путем высылки агентов. Текст совместного заявления опубликован на сайте британского кабмина.
Согласно документу, данные действия связаны с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Как отмечается, ФРГ, Британия, Франция, США и Канада решили противостоять ”активности ГРУ” путем ”обширной коллективной высылки” тайных агентов разведки.
Ранее пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков заявил, что в Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению Скрипалей.