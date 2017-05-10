Fox News: Россия отправила артиллерию в Сирию

Минобороны РФ перебросило в Сирии более 20 гаубиц в качестве помощи правительственным войскам, сообщает Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Артиллерийские орудия, по словам собеседников телеканала, были доставлены в конце апреля на базу ВМФ России в сирийском Тартусе. В сообщении телеканала говорится о гаубицах типа M-30, пишет Meduza.

В Сирию, сообщил Fox News со ссылкой на спутниковые снимки ImageSat International, недавно также был переправлен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50.

В ближайшее время, по данным телеканала, в Сирию морем прибудут дополнительная партия снарядов для зенитно-ракетного комплекса C-400, дислоцированного на российской базе в Латакии.

М-30 — 122-миллиметровые гаубицы образца 1938 года, которые до сих пор стоят на вооружении у некоторых стран. Такие орудия, по данным из открытых источников, используют и сирийские правительственные войска. У М-30 есть несколько современных модификаций.

В начале мая в Астане в ходе очередных переговоров по мирному урегулированию был подписан меморандум о создании зон деэскалации. Полная версия документа пока не опубликована. По словам участников переговоров, в Сирии предполагается создать четыре зоны безопасности. Гарантами выполнения этого плана в меморандуме заявлены Россия, Турция и Иран.