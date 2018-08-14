14.08.2018, 14:51

ФОТО, ВИДЕО И ГРАФИК: В Генуе обрушился автомобильный мост, погибли 35 человек. Возможная причина — серьезные недостатки в обслуживании

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дополнено в 21:39
bbcrussian.com
EST 15

Число погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе возросло до 35 человек, заявил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси. Восемь человек получили ранения.

Рухнувший мост является частью автомагистрали А10, которая проходит вдоль побережья Средиземного моря и соединяет Геную и приграничный с Францией город Вентимилья. Его высота составляет 50 метров.

Секция моста рухнула на проходящие внизу железнодорожные пути, вместе с конструкцией упали автомобили и грузовики. В настоящий момент спасатели разбирают завалы, извлекая тела погибших и раненых, которых доставляют в больницы Генуи.

На фото видно, что рухнула центральная часть моста.


Конструкция была возведена в 60-е годы прошлого века и была известна как мост Моранди. В 2016 году на нем проводились ремонтные работы.

Обрушившаяся секция насчитывает десятки метров в длину. Официальных сведений о причинах обрушения нет. По одной из версий, возможной причиной могла стать "усталость конструкций". Кроме того, спровоцировать катастрофу могла буря, которая сейчас бушует в регионе.

Как заявил глава МВД Италии Маттео Сальвини, число жертв трагедии достигло 35 человек. Он также добавил, что раненые находятся в тяжелом состоянии. Власти региона Лигурия сообщают о 25 погибших., передает gazeta.ru.

Тем временем министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли сказал, что причиной обрушения моста стали серьезные недостатки в текущем обслуживании объекта. Он отметил, что конкретных ответственных называть пока рано. Также он исключил связь трагедии с ремонтными работами, проводившимися в последнее время на объекте.

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