24.08.2018, 19:53

ФОТО: В Вильнюсе открыли сквер имени Немцова, активистка пришла с плакатом "Путин убил нашего друга"

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Сквер имени Бориса Немцова в Литве Foto: DELFI / Domantas Pipas

В Вильнюсе возле посольства России состоялось торжественное открытие сквера, названного в честь убитого в Москве лидера российской оппозиции Бориса Немцова. На мероприятие люди пришли с плакатами, на одном из них было написано "Putin killed our friend" ("Путин убил нашего друга" — англ.).

В торжественной церемонии приняли участие министр иностранных дел Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, председатель правления "Фонда Бориса Немцова за свободу" Владимир Кара-Мурза, член горсовета Санкт-Петербурга Борис Вишневский, главный редактор московской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и дочь Немцова Жанна Немцова.

На торжественном мероприятии люди держали плакаты. На одном из них было написано "Putin killed our friend" ("Путин убил нашего друга" — англ.).

Вильнюс стал вторым городом, где увековечена память об убитом более трех лет назад российской оппозиционере — в конце февраля этого года именем Немцова был назван отрезок Висконсин-авеню в Вашингтоне, тоже возле российского посольства.

"Я думаю, что это знак большого уважения и к демократии, и к борющимся за свободу людям — к той части России, для которой приемлемы эти общечеловеческие ценности западного мира", — сказал накануне открытия сквера мэр Вильнюса Шимашюс.

Имя Немцова было присвоено небольшому скверу напротив российского посольства в вильнюсском микрорайоне Жверинас в мае этого года. Это вызвало резкую критику со стороны Росси — посол РФ в Литве Литве Александр Удальцов сказал, что мэр Вильнюса "не смог не собезьянничать" после того, как участок улицы напротив посольства РФ в Вашингтоне назвали в честь Немцова.

Табличку с названием сквера установили 10 июня — в тот же день в парке Вингис проходили Дни русской культуры. Активный российский оппозиционер Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве, недалеко от Кремля.

Он не раз приезжал в Литву и был одним из тех, кто самым активным образом поддерживал литовцев во время событий 13 января и позже.

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