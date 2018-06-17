17.06.2018, 21:58

ФОТО: В Вильнюсе открыли магазин для богатых: уксус стоит 100 евро за 100 грамм

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ФОТО: В Вильнюсе открыли магазин для богатых: уксус стоит 100 евро за 100 грамм
DELFI / Modesta Meškė

В вильнюсском ТЦ открылся гастрономический дом Gourmet Panorama, где в одном месте открылось сразу 20 магазинов качественных продуктов: мяса, рыбы, даров моря, овощей, фруктов, выпечки, десертов и экологических продуктов, сообщает литовский Delfi.

Литве, как и во всем мире, становится популярной культура гурмэ, все больше внимания уделяют качеству продуктов, процессу приготовления, экологичности. Созданное на этом пространстве — это манифест разнообразного, здорового и красочного питания", — сказала глава Panoramа Бируте Калановайте.

На открытие дома собралось 300 человек.

Надо признать, что экологические, качественные товары стоят здесь намного дороже, чем в обычном магазине.

Одна из женщин во время открытия предложила сходить в соседний продовольственный магазин сети Rimi и взглянуть на цены похожих экотоваров в нем. Мы зашли, чтобы сравнить эти цены в Rimiи Gourmet Panorama.

Экологические лимоны в гастрономическом доме стоят 7 евро за кг, а в Rimi — 3,98 евро, киви — 10 евро за кг, в обычном ТЦ — 5,98 евро, экологические бананы — от 5 до 7,50 евро, в Rimi — 1,99 евро. Соотношение цен на другие фрукты и овощи похожи.

Несмотря на очень высокие цены, деликатесы привлекают внимание. Здесь есть и испанские хамоны, французские сыры, экзотические фрукты, экологические морепродукты, итальянское масло и уксус.

Например, 100 мл традиционного бальзамического уксуса 25-летней выдержки стоят 99,95 евро. 400 г измельченной утиной печенки — 31,95 евро. Килограмм филе морского окуня — 38 евро, филе трески — 37 евро, филе баранины — 45 евро. Эти продукты далеко не всем по карману.

"Ну что, открылся еще один магазин для богатых", — сказала DELFI приехавшая на открытие Виолетта.

Однако другая посетительница порадовалась, что с 21 ч. продукцию пекарни в этом магазине продают с 50% скидкой.

"Да, все очень дорого, но я рада, что могу зайти в пекарню, где все за час до закрытия продается дешевле — и хлеб, и булочки", — сказала Эрика.

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