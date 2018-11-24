24.11.2018, 14:00

ФОТО: В Вильнюсе начался парад по случаю 100-летия Литовской армии

 (20)
ru.DELFI.lt
EST
ФОТО: В Вильнюсе начался парад по случаю 100-летия Литовской армии
Foto: Delfi / Karolina Pansevič

24 ноября в Вильнюсе состоится парад по случаю 100-летия Литовской армии. В полдень он начался на столичном проспекте Конституциёс.

Во время парада на части проспекта у Национальной художественной галереи состоится церемония поднятия флагов и торжественное построение, в котором примут участие 1800 военных. В параде будут участвовать не только литовские военные, но и военные из 14 стран НАТО и союзнических стран.

После торжественного построения военные пройдут по проспекту Конституциёс в сторону ул. Калварию. За ними по проспекту проедет военная техника — обществу покажут почти 80 единиц военной техники.

Построением и парадом командует бригадный генерал Сухопутных войск Вальдемарас Рупшис. На параде можно будет увидеть новые боевые машины пехоты Vilkas (Boxer) с боевыми башнями, самоходные гаубицы PzH 2000, бронированные внедорожники HMMWV, квадроциклы, мотоциклы и внедорожники сил, отвечающих за проведение спецопераций, различный логистический транспорт и военно-воздушную технику. Союзники привезли на парад танки Leopard 2A6, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские пушки, внедорожники и другую технику. Американские военные доставят противоракетный комплекс Patriot.

Участники парада и зрители смогут увидеть над проспектом бельгийские истребители F-16.

Желающие могут смотреть парад с обеих сторон проспекта Конституциёс и на специально оборудованных экранах, всю церемонию будет транслировать государственный вещатель LRT.

В последний раз нечто подобное проводили в 2013 году, тогда в празднике участвовали 500 литовских военных и союзников. 23 ноября 1918 года премьер-министр Литвы Аугустинас Вольдемарас подписал приказ Nr. 1 о формировании армии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Платежи карточкой вытесняют наличные деньги? Имея при себе только наличку, можно остаться без покупки

24.11.2018
Доля карточных платежей в последнее время выросла, поэтому оплата крупной купюрой может вызвать затруднения, пишет Eesti Päevaleht. По словам торговцев, сумма разменных денег в кассе точно учтена, и клиента, желающего расплатиться 50-евровой купюрой, могут попросить воспользоваться банковской картой.
Подробнее

Гости поменяли замки в квартире, пока хозяйка была в магазине. Женщина уже пять месяцев ночует в подъездах, полиция помочь не может

24.11.2018
В сентябре в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую друзья выгнали из квартиры в мае месяце. И хотя квартира записана на нее, а друзья не имеют к жилищу никакого отношения, не смогла помочь даже полиция.
Подробнее





-30% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
104,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
83,30 €
-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
83,40 €




Франция вернет Бенину вывезенные оттуда колонизаторами 26 предметов искусства

24.11.2018
Франция вернет Бенину 26 предметов искусства, которые были вывезены оттуда в конце позапрошлого века. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте Елисейского дворца, передает TACC.
Подробнее


Что лучше: паркет или ламинат? Обзор преимуществ и недостатков

24.11.2018
Однозначного правильного ответа на вопрос, какое напольное покрытие лучше — паркет или ламинат, быть не может, потому что все зависит от конкретной ситуации и предпочтений покупателя. Портал Openini рассказал о плюсах и минусах каждого с точки зрения основных критериев выбора (будем иметь в виду ламинат 32 класса износостойкости, который является оптимальным выбором для жилых помещений, а также качественную трехслойную паркетную доску).
Подробнее