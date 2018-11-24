ФОТО: В Вильнюсе начался парад по случаю 100-летия Литовской армии

Во время парада на части проспекта у Национальной художественной галереи состоится церемония поднятия флагов и торжественное построение, в котором примут участие 1800 военных. В параде будут участвовать не только литовские военные, но и военные из 14 стран НАТО и союзнических стран.

После торжественного построения военные пройдут по проспекту Конституциёс в сторону ул. Калварию. За ними по проспекту проедет военная техника — обществу покажут почти 80 единиц военной техники.

Построением и парадом командует бригадный генерал Сухопутных войск Вальдемарас Рупшис. На параде можно будет увидеть новые боевые машины пехоты Vilkas (Boxer) с боевыми башнями, самоходные гаубицы PzH 2000, бронированные внедорожники HMMWV, квадроциклы, мотоциклы и внедорожники сил, отвечающих за проведение спецопераций, различный логистический транспорт и военно-воздушную технику. Союзники привезли на парад танки Leopard 2A6, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские пушки, внедорожники и другую технику. Американские военные доставят противоракетный комплекс Patriot.