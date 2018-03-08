ФОТО: В Вене неизвестный напал на прохожих с ножом: четверо тяжело раненых

Вечером 7 марта в Вене были ранены четыре человека в ходе ножевых нападений. Как сообщается в пресс-релизе полиции, произошло два нападения.

В 19:45 в районе Нестройплац неизвестный преступник напал на семью (отец 67 лет, мать 56 лет и дочь 17 лет) с ножом и убежал в сторону площади Пратерштерн. Его жертвы получили тяжелые ранения и были доставлены спасателям в больницу).

В 20:15 другой человек (20 лет) был ранен ножом у площади Пратерштерн. Он тоже получил тяжелые ранения.

Вскоре полиция задержала 23-летнего подозреваемого в этих нападениях. Обвинения пока официально не предъявлены. Мотивы преступника до сих пор остаются неясными.

Ранее местные СМИ сообщали, что мужчина атаковал случайных прохожих.