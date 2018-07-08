ФОТО: В Таиланде проходит операция по вызволению детей из затопленной пещеры

Спасатели начали операцию по выводу детей из затопленной пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай на севере Таиланда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.

По словам главы штаба спасательной операции Наронгсака Осоттанаконы, команда из 13 водолазов отправилась в дальний район пещеры. Выхода детей следует ожидать не раньше 17:00 по московскому времени.



От входа в пещеру удалили всех журналистов, родителей и родственников школьников провели внутрь. На площадке перед Тхам Луанг находятся 13 автомобилей скорой помощи.

Группа мальчиков от 11 до 16 лет и мужчина 25 лет — школьники и футбольный тренер — застряли в пещере в провинции Чиангмай на севере страны. Они зашли туда, пока было сухо, однако вскоре начался ливень, вход затопило и завалило камнями. Их нашли только спустя 10 дней. 3 июля появилась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года — до окончания сезона дождей.