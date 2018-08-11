11.08.2018, 17:56

ФОТО: В Румынии во время антиправительственной демонстрации пострадали 440 человек


Gazeta.ru
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ФОТО: В Румынии во время антиправительственной демонстрации пострадали 440 человек
Foto: Andreea Alexandru, AP

В Бухаресте, столице Румынии, 440 человек пострадали во время антиправительственной демонстрации. Об этом сообщает агентство Agerpres.

По данным агентства, 440 людям потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что среди них 24 жандарма. 65 человек были доставлены в местные больницы.

Ранее поступала информация о 247 пострадавших.

Отмечалось, что для разгона акции протеста жандармерия применила слезоточивый газ.

Участники оппозиционного митинга требуют распустить действующее правительство и провести досрочные выборы.

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