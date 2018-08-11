ФОТО: В Румынии во время антиправительственной демонстрации пострадали 440 человек

Gazeta.ru EST

Foto: Andreea Alexandru, AP

В Бухаресте, столице Румынии, 440 человек пострадали во время антиправительственной демонстрации. Об этом сообщает агентство Agerpres.