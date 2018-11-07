ФОТО: В российской колонии осужденный за убийство 19 человек ест шашлыки, красную икру и пользуется смартфоном

Подлинность этих фото подтвердили в УФСИН по Амурской области, там заявили, что они были сделаны в 2015 году. Замглавы ФСИН Валерий Максименко в разговоре с ”Московским Комсомольцем” заявил, что эти фото ”всплыли” сейчас, потому что идет ”война по разделу имущества” после развода супругов Цеповязов.

По его словам, во ФСИН знали о том, как ”сытно и красиво” сидит Цеповяз, а проверку по этому поводу провели еще в прошлом году и наказали нескольких сотрудников. ”Что тут скажешь: избежать коррупции в дальних регионах бывает сложно, особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и главное сумасшедшие деньги”, — прокомментировал Максименко.

Он также сказал, что поедание шашлыков и икры ”в принципе не является само по себе нарушением”, так как ее можно заказать в колонию через интернет магазин. ”А вот мобильник, с которого делались снимки, — свидетельствует о преступлении”, — отметил Максименко. ”Сейчас Цеповяз отбывает наказание в жесточайших условиях. Вы можете сами приехать и убедиться в этом”, — заверил замглавы ФСИН.

Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевская Краснодарского края с 1998 по 2010 год. В общей сложности ее участники убили 19 человек. В 2013 году члены банды были приговорены к различным срокам — от 19 лет колонии до пожизненного заключения. Сам Цапок летом 2014 года скончался в изоляторе.