07.11.2018, 16:47

ФОТО: В российской колонии осужденный за убийство 19 человек ест шашлыки, красную икру и пользуется смартфоном

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В российской колонии осужденный за убийство 19 человек ест шашлыки, красную икру и пользуется смартфоном
Foto: Ekraanitõmmis

Глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил провести ”жесткую проверку” в амурской колонии, после того, как в СМИ попали фото, на которых один из членов ”банды Цапков” Вячеслав Цеповяз ест шашлыки, красную икру, крабовое мясо и пользуется смартфоном в колонии. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

”При наличии в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений Александром Бастрыкиным дано указание незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела”, — заявили в Следкоме.

Цеповяз, осужденный на почти 20 лет за убийство 19 человек в кубанской станице Кущевская, отбывает наказание в одной из колоний Амурской области, пишет "Новая газета". В конце октября ”Комсомольская правда. Кубань” опубликовала фото из этой колонии, на которых как раз и был изображен Цеповяз с деликатесами.

”На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до трех миллионов рублей в год. Я ему перечисляла деньги (…) Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы. Просил и на зоновскую пасеку — купить пчел, новые ульи, он там ею занимался”, — заявила бывшая жена осужденного Наталья Стришняя.

Подлинность этих фото подтвердили в УФСИН по Амурской области, там заявили, что они были сделаны в 2015 году. Замглавы ФСИН Валерий Максименко в разговоре с ”Московским Комсомольцем” заявил, что эти фото ”всплыли” сейчас, потому что идет ”война по разделу имущества” после развода супругов Цеповязов.

По его словам, во ФСИН знали о том, как ”сытно и красиво” сидит Цеповяз, а проверку по этому поводу провели еще в прошлом году и наказали нескольких сотрудников. ”Что тут скажешь: избежать коррупции в дальних регионах бывает сложно, особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и главное сумасшедшие деньги”, — прокомментировал Максименко.

Он также сказал, что поедание шашлыков и икры ”в принципе не является само по себе нарушением”, так как ее можно заказать в колонию через интернет магазин. ”А вот мобильник, с которого делались снимки, — свидетельствует о преступлении”, — отметил Максименко. ”Сейчас Цеповяз отбывает наказание в жесточайших условиях. Вы можете сами приехать и убедиться в этом”, — заверил замглавы ФСИН.

Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевская Краснодарского края с 1998 по 2010 год. В общей сложности ее участники убили 19 человек. В 2013 году члены банды были приговорены к различным срокам — от 19 лет колонии до пожизненного заключения. Сам Цапок летом 2014 года скончался в изоляторе.

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