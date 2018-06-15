ФОТО: В ролике к церемонии открытия ЧМ-2018 на ”Первом канале” показали собор на месте посольства Великобритании

На ”Первом канале” во время трансляции церемонии открытия чемпионата мира по футболу показали ролик с собором на на Смоленской набережной в Москве. На это обратил внимание телеграм-канал ”МБХ Медиа”.

На самом деле на месте собора, показанного в ролике, находится посольство Великобритании, пишет "Дождь". При этом в ролике на месте посольства показали собор Святого Феодора Ушакова, который находится в Саранске.

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В марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что на чемпионат мира по футболу в Россию не приедут официальные лица страны и члены королевской семьи. Это связано с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому британские власти обвиняют Россию.