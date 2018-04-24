ФОТО: В результате наезда на пешеходов в Торонто погибли 10 человек

Число жертв наезда на пешеходов в Торонто возросло до 10 человек, пострадали не менее 15, сообщает во вторник информагентство Associared Press.

Ранее было известно о девяти погибших; позже один из раненых скончался в больнице.

Полиции удалось установить личность водителя — это 25-летний Алек Минассян, живущий в пригороде Торонто. На учете в полиции он не состоял. Мотивы нападавшего до сих пор не называют, власти лишь осторожно утверждают, что его действия вряд ли были случайными.

Как отмечает агентство, нападение произошло на фоне саммита глав МИД "Большой семерки", который проходит в Торонто. Канадская полиция заявляет, что угроза национальной безопасности отсутствует.

Фургон совершил наезд на людей в 13:30 по местному времени на одной из оживленных улиц города. По словам свидетелей, он ехал со скоростью около 50 км в час и не предпринимал попыток остановиться.

Во время задержания нападавший оказал полиции сопротивление, по некоторым данным, у него был пистолет. Сейчас мужчину допрашивают.