ФОТО: В параде по случаю Дня независимости в Киеве приняли участие и эстонские военные

В Киеве прошел военный парад, приуроченный к празднованию 26-й годовщины независимости Украины. В нем приняли участие более 4000 украинских военнослужащих, в том числе более 1000 участников боевых действий в Донбассе, сообщает Общественное телевидение.

Также в параде впервые приняли участие военнослужащие стран — членов НАТО и стран, претендующих на членство в альянсе, отмечает телеканал "112 Украина".

В частности, по Крещатику прошли более 200 бойцов из Канады, Эстонии, Грузии, Великобритании, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии и США. Также в параде приняли участие девять министров обороны стран альянса, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Как передает "Страна.ua", министр обороны Украины Степан Полторак объезжал войска на американском военном внедорожнике Hummer (ФОТО).

Это же транспортное средство вместо традиционного советского автомобиля ГАЗ "Чайка" с открытым верхом Полторак использовал на параде в Киеве и год назад. Партия таких внедорожников была передана Украине в порядке оказания нелетальной военной помощи, сообщал "Коммерсант".

Военная техника в параде ко Дню независимости в этом году не участвовала. Вместо этого накануне, 23 августа, президент Украины Петр Порошенко торжественно открыл на Крещатике выставку вооружения, которая продлится до 27 августа, передает УНИАН.

На выставке можно увидеть последние достижения украинского ОПК, а также автомобили Hummer V-1125, бронированный пикап Land Rover с минометом, "Land Rover Скита", "Fiat Dukato — пограничный контроль", VW Т5 бронированный, VW Crafter MARK, VW Amarok бронированный, Ford Transit бронированный, Ford Ranger, Ford Ranger, Ford Ranger полицейский, Land Cruiser 200 бронированный, Тритон-0103, квадроцикл СММ с гусеницами, квадроцикл Outlander, два мотоцикла AJP Enduro и снегоход Polaris.

В связи с проведением парада центр Киева перекрыли для автомобилей. Движение транспорта будет ограничено до 28 августа.

Порошенко во время парада выступил с речью. Он заявил, что 26 лет независимости для Украины стали "особенными" и "щедрыми" на несколько событий. В частности, он напомнил о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС и вступлении в силу безвизового режима Украины со странами Евросоюза.

В своей речи Порошенко также отметил, что украинская армия находится "в лучшей форме, чем когда-либо", добавив, что такова "оценка европейских аналитических центров". "Но впереди еще много работы по ее укреплению и модернизации, по полной совместимости со стандартами НАТО", — добавил он.

"Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в его попытке пойти в наступление. Но все же мы исходим из приоритетности мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма. Я уверен в наших союзниках. И для нас чрезвычайно символично участие в этом параде руководителей оборонных ведомств и военнослужащих вооруженных сил Великобритании, Грузии, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии и Соединенных Штатов Америки", — заявил украинский лидер.