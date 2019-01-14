ФОТО: В окрестностях Тегерана разбился Boeing 707

По данным телеканала Press TV, на борту было 10 человек. По его данным, пилоты, вероятно, выжили. При этом агентство IRNA сообщает, что в результате авиакатастрофы погибли все люди, находившиеся на борту.

Как уточняет агентство Fars, пилоты самолета, который эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines, не справились с управлением при посадке. Лайнер выполнял рейс из Бишкека в аэропорт Пайям города Кередж в 40 км от Тегерана. Однако пилоты, по данным агентства, по ошибке начали приземление в другом аэропорту Кереджа и не успели посадить лайнер в пределах взлетно-посадочной полосы. Boeing 707 врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек у аэропорта. По информации Fars, на борту лайнера было 16 человек, а единственный выживший — бортинженер, который сумел выбраться из разбившегося самолета.

На видео, которое демонстрирует агентство, видно, как пожарная команда тушит горящие обломки самолета. Его прогоревший почти по всей длине фюзеляж с оторванными крыльями лежит между жилыми постройками. На фото с сайта Fars также виден полуразрушенный хвост самолета, полностью покрытый копотью. На месте происшествия работают не менее десяти бригад медиков, а также вертолет, который задействован в эвакуации пострадавших.

Источники рассказали Fars, что упавший Boeing 707 принадлежал ВВС Ирана. При этом агентство Mehr информирует со ссылкой на источники в вооруженных силах о том, что разбившийся лайнер не был военным и не принадлежал ВВС.