ФОТО: В окрестностях Тегерана разбился Boeing 707
Boeing 707 разбился в понедельник в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает агентство ILNA, передает ТАСС.
Boeing 707 разбился в понедельник в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает агентство ILNA, передает ТАСС.
По данным телеканала Press TV, на борту было 10 человек. По его данным, пилоты, вероятно, выжили. При этом агентство IRNA сообщает, что в результате авиакатастрофы погибли все люди, находившиеся на борту.
Как уточняет агентство Fars, пилоты самолета, который эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines, не справились с управлением при посадке. Лайнер выполнял рейс из Бишкека в аэропорт Пайям города Кередж в 40 км от Тегерана. Однако пилоты, по данным агентства, по ошибке начали приземление в другом аэропорту Кереджа и не успели посадить лайнер в пределах взлетно-посадочной полосы. Boeing 707 врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек у аэропорта. По информации Fars, на борту лайнера было 16 человек, а единственный выживший — бортинженер, который сумел выбраться из разбившегося самолета.
На видео, которое демонстрирует агентство, видно, как пожарная команда тушит горящие обломки самолета. Его прогоревший почти по всей длине фюзеляж с оторванными крыльями лежит между жилыми постройками. На фото с сайта Fars также виден полуразрушенный хвост самолета, полностью покрытый копотью. На месте происшествия работают не менее десяти бригад медиков, а также вертолет, который задействован в эвакуации пострадавших.
Источники рассказали Fars, что упавший Boeing 707 принадлежал ВВС Ирана. При этом агентство Mehr информирует со ссылкой на источники в вооруженных силах о том, что разбившийся лайнер не был военным и не принадлежал ВВС.
Между тем, армия Ирана распространила в местных СМИ заявление, содержащее подробности инцидента, но не указывающее конкретно на принадлежность транспортного средства. "Сегодня утром грузовой самолет Boeing 707, перевозивший мясо и направлявшийся из Киргизии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Фатх провинции Альборз. В результате посадки транспортное средство выехало за пределы посадочной полосы, врезалось в ограждение и загорелось. Причины происшествия, а также данные о погибших и пострадавших среди экипажа и технического персонала самолета выясняют работники специализированных служб", — говорится в заявлении.
В свою очередь, пресс-секретарь аэропорта Манас в Бишкеке Алия Курбанова заявила ТАСС, что Boeing выполнял чартерный рейс из столицы Киргизии. "Разбившийся в Иране грузовой Boeing 707 выполнял чартерный рейс из Бишкека. Мы пока не знаем, сколько человек находились на борту и какой груз он перевозил", — сообщила Курбанова. По ее словам, разбившийся самолет принадлежал иранской авиакомпании Payam Air. Информацию о грузе и числу погибших Курбанова не уточнила. Пресс-служба аэропорта также не владеет информацией о гражданстве членов экипажа.
Согласно информации агентства Tasnim, самолет был произведен в период с 1958 по 1979 год.
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