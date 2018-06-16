16.06.2018, 21:42

ФОТО: В Москве таксист въехал в толпу футбольных фанатов

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Lenta.ru
EST 3
Moskvas sõitis takso inimestele otsa. Viga said ka Mehhiko koondise poolehoidjad.
Moskvas sõitis takso inimestele otsa. Viga said ka Mehhiko koondise poolehoidjad.Foto: AP, AP/Scanpix

В центре Москвы на улице Ильинка таксист въехал в толпу людей, сообщил агентству ”Москва” источник в правоохранительных органах. ”Автомобиль такси совершил наезд на препятствие — дорожный знак” — сказал он.

В столичном департаменте здравоохранения сообщили ТАСС, что в результате аварии пострадали восемь человек. ”На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады машин скорой помощи. На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести”, — уточнили там.

Источник ”Ленты.ру” уточнил, что автомобиль работал с сервисом ”Яндекс.Такси”.

По данным Telegram-канала 112, среди пострадавших есть три болельщика из Мексики, у двух из них царапины, третий в тяжелом состоянии госпитализирован. Также в больницу доставлены три женщины.

Как сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД), виновником аварии является гражданин Киргизии Анарбек уулу Чынгыз, в настоящее время он находится в полиции. Машина принадлежит транспортной компании ”Чекпоинт”, которая не получила аккредитацию на чемпионат мира по футболу. При этом ее лицензия на работу действует до 2022 года.

Moskvas sõitis takso inimestele otsa. Viga said ka Mehhiko koondise poolehoidjad. Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER, Reuters/Scanpix


Moskvas sõitis takso inimestele otsa. Viga said ka Mehhiko koondise poolehoidjad. Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER, Reuters/Scanpix
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