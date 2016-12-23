Миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

BREAKING Berlin market attack suspect shot dead in shootout in Milan, Italy: security source— Reuters Top News (@Reuters) December 23, 2016

Как передает La Repubblica, во время перестрелки мужчина кричал ”Аллах акбар”. Он ранил одного из офицеров полиции в плечо. Перестрелка произошла в ночь на 23 декабря около железнодорожной станции на площади 1 Мая.

Ранее сообщалось, что человека, похожего на подозреваемого Аниса Амри, видели в Дании.

В нападении на ярмарку 19 декабря в Берлине подозревается гражданин Туниса Анис Амри. По версии следствия, он напал на польского водителя-дальнобойщика, убил его, а затем направил грузовик в толпу.

В результате нападения погибли 12 человек, еще 48 получили травмы.