ФОТО: В Лондоне фургон въехал в толпу людей

В лондонскую полицию поступили сообщения о наезде транспортного средства на пешеходов недалеко от парка Финсбери. Несколько человек пострадали, сказано на сайте Скотленд-Ярда.

Полиция британской столицы сообщила о серьезном инциденте в районе парка Финсбери, произошедшем в ночь на понедельник, 19 июня. После поступивших сообщений о наезде транспортного средства на пешеходов полицейские выехали на место происшествия вместе с другими спасательными службами. Есть пострадавшие, сказано на сайте городской полиции Лондона, один человек арестован. По данным ряда британских СМИ, на место событий прибыло антитеррористическое подразделение полиции.

Как сообщает издание The Independent, неколько пешеходов пострадали в результате наезда автофургона. Со ссылкой на свидетелей в сообщении указывается, что автомобиль въехал в толпу перед мечетью в районе парка Финсбери, однако пока неизвестно, был ли наезд намеренным.



Фургон въехал в мусульман

Совет мусульман в Великобритании сообщил, что фургон въехал в верующих, выходивших из мечети после вечерней молитвы. Один из членов совета написал в микроблоге Twitter, что погибли не менее трех человек, еще семь пострадали.

По сообщениям издания Evening Standard, не менее 10 человек получили телесные повреждения. При этом утверждается, что из фургона выскочил мужчина с ножом в руке и, по словам свидетелей, нанес удар одному из прохожих.



Премьер прокомментировала события

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утром 19 июня назвала произошедшее "ужасным инцидентом". "Мысленно я со всеми ранеными, их близкими и экстренными службами на месте событий", — сказано в ее заявлении.

Ранее, 4 июня, террористы на грузовике выехали на пешеходную часть Лондонского моста, протаранив толпу пешеходов. Затем они вышли из машины и стали наносить прохожим удары охотничьими ножами. В это же время было совершено нападение на ресторан возле близлежащего рынка Боро и атака в районе Воксхолл. Полиции удалось застрелить троих нападавших. Ранения получили 48 человек.



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