24.04.2018, 10:50

ФОТО: В Латвии возле дороги нашли останки 145 советских солдат

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rus.DELFI.lv
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ФОТО: В Латвии возле дороги нашли останки 145 советских солдат
Pressifoto

В Пампали Салдусского края в ходе ремонта дороги обнаружены останки 145 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны, сообщили латвийскому порталу Delfi в поисковом отряде "Легенда".

Человеческие останки нашли при рытье канавы возле дороги, используемой для сельскохозяйственных нужд, и о находке проинформировали "Легенду", рассказал глава поискового отряда Талис Эшмитс. Члены отряда в воскресенье прибыли на место и эксгумировали 145 скелетов.

По словам Эшмитса, в 2003 году на другой стороне этой же дороги были найдены 140 человеческих останков. Благодаря советским военным наградам было установлено, что это солдаты. В воскресенье также были найдены пять медалей, которые помогут идентифицировать погибших.

Эшмитс добавил, что общее число павших здесь солдат будет больше 300, потому что захоронение продолжается и под дорогой. В марте 1945 года в этих местах шли интенсивные бои между советскими и германскими войсками, продолжавшиеся до мая.

После научно-исторической экспертизы и идентификации погибших в сотрудничестве с российской стороной, что займет много месяцев, солдат перезахоронят — скорее всего, на Братском кладбище в Пампали. Улаживанием всех вопросов и поиском финансирования займется "Легенда", подчеркнул Эшмитс.

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