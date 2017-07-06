ФОТО: В Латвии тысячи добровольцев продолжают искать пропавшего мальчика

С момента исчезновения в Латвии пятилетнего Ивана Берладина к поискам подключились больше 2 500 добровольцев. На поиски мальчика выходили целыми семьями, многие отпрашивались с работы. В Лиепаю приехали добровольцы даже из Латгалии.

Мальчика продолжают искать и в среду, 5 июля. Фотографиями с места событий с Delfi Репортером поделился житель Лиепаи Элмар Мамедов.

Госполиция Латвии в сотрудничестве с Информационным центром МВД создала почтовый ящик (puikaliepaja@iem.gov.lv), на который лиепайчане могут отправлять видео, снятое в городе и окрестностях начиная с 30 июня, если на них замечен похожий на Ваню ребенок, сообщили в Госполиции, пишет rus.delfi.lv.

Как сообщалось ранее, полиция подключила к поискам пропавшего в Лиепае пятилетнего Вани Берладина водолазов. Поиски также продолжают полицейские и военнослужащие. Полиция не комментирует версии исчезновения мальчика.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8:30 вышел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.

Рост Ивана — 120 сантиметров, среднего телосложения, с короткими светлыми волосами. Глаза голубые.

Всех, у кого есть какая-либо информация о Ване, просят сообщить по телефону 110.

Эстонская полиция всестороннее сотрудничает с латвийскими коллегами, чтобы помочь найти пятилетнего Ваню. По данным на настоящий момент, у Вани нет в Эстонии ни близких, ни знакомых, а также мальчик раньше не бывал в Эстонии.

Ведущий следователь Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны Тоомай Йоакит подтвердил Delfi, что эстонская полиция осуществляет оперативный обмен информацией с латвийскими коллегами. Информацией обмениваются как в письмах, так и по телефону. "Мы всесторонне сотрудничаем, чтобы помогать коллегам из соседней страны в поисках мальчика", — сказал Йоакит.

Во вторник поиски маленького Вани не прекращались ни днем, ни ночью. В понедельник вечером, 3 июля, полиция сообщила, что в поисках Ивана задействованы уже более 2000 человек.