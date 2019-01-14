ФОТО: В Латвии нашли более 2 тонн кокаина на сумму около 1 млрд евро: следы ведут в Эквадор

Начальник Госполиции Латвии Интс Кюзис отметил, что международная операция была успешно проведена благодаря профессионализму латвийской полиции и тесному сотрудничеству правоохранительных органов Латвии с зарубежными коллегами. Генерал Кюзис подчеркнул, что это рекордное количество наркотических веществ, изъятых на территории страны, а также отметил, что Латвия в данной схеме использовалсь как транзитное государство.

По его словам, из Латвии кокаин обычно переправляют либо в Скандинавию, либо в Россию. В свою очередь начальник Управления криминальной полиции Андрей Гришин пояснил, что операцию успешно провели сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью, а также бойцы антитеррористического объединения Omega.

Полицейская операция, названная TNT, была проведена 8 января на территории Латвии, в Кокнесском крае. По данным эквадорских правоохранительных органов, в ней были задействованы сотрудники полиции Латвии и Конпенгагенского филиала Агентства по борьбе с наркотиками США (US Drug Enforcement Administration, DEA). В рамках операции задержаны пятеро граждан Латвии.