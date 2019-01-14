14.01.2019, 15:30

ФОТО: В Латвии нашли более 2 тонн кокаина на сумму около 1 млрд евро: следы ведут в Эквадор

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rus.DELFI.lv
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Latvijā izņemtā kokaīna krava - 1
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Latvijā izņemtā kokaīna krava - 1 Foto: DELFI

Полиция Эквадора сообщила о двух отдельных полицейских операциях, в ходе которых было изъято три тонны гидрохлорида кокаина (также его называют "кокаиновая соль") и арестовано шесть человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Согласно официальной информации, операции Fortaleza и TNT проводились у берегов Южной Америки и в Латвии.

Начальник Госполиции Латвии Интс Кюзис отметил, что международная операция была успешно проведена благодаря профессионализму латвийской полиции и тесному сотрудничеству правоохранительных органов Латвии с зарубежными коллегами. Генерал Кюзис подчеркнул, что это рекордное количество наркотических веществ, изъятых на территории страны, а также отметил, что Латвия в данной схеме использовалсь как транзитное государство.

По его словам, из Латвии кокаин обычно переправляют либо в Скандинавию, либо в Россию. В свою очередь начальник Управления криминальной полиции Андрей Гришин пояснил, что операцию успешно провели сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью, а также бойцы антитеррористического объединения Omega.

Полицейская операция, названная TNT, была проведена 8 января на территории Латвии, в Кокнесском крае. По данным эквадорских правоохранительных органов, в ней были задействованы сотрудники полиции Латвии и Конпенгагенского филиала Агентства по борьбе с наркотиками США (US Drug Enforcement Administration, DEA). В рамках операции задержаны пятеро граждан Латвии.

По первоначальной информации, среди задержанных оказались владелец склада, двое работников и двое лиц, обеспечивающих безопасность незаконного оборота наркотиков. Однако начальник Криминальной полиции Андрей Гришин отметил, что распределение ролей в преступной группе еще выясняется. Трое подозреваемых оставлены под арестом, еще к двоим применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Также Гришин рассказал, что один из задержанных ранее был судим за контрабанду и легализацию средств, полученных нелегальным путем.

Во время операции полиция изъяла 2 199 брикетов с логотипами Dolphin, Bad Boys, Gold и TNT, что эквиваклентно 2 тоннам гидрохлорида кокаина. Наркотики были спрятаны в ящиках с бананами из Эквадора. С учетом, что при оптовой торговле один кг кокаина стоит на "черном рынке" 30 000 евро, стоимость груза составляет около 65 млн. евро. Если же учитывать, что при розничной торговле цена за один грамм кокаина на территории Латвии колеблется в пределах 70 — 120 евро, то стоимось изъятых наркотиков может перевалить за 1 млрд евро.

По официальным данным полиции Эквадора, в конце прошлого года — 30 декабря 2018 года — в 200 милях от Галапагосских островов была проведена операция Fortaleza. Сотрудники полиции при содействии Агентства по борьбе с наркотиками США и Береговой охраны изъяли 802 килограмма гидрохлорида кокаина, используемого для изготовления препарата. Наркотики были спрятаны в двойном полу рыболовного судна. Как отмечают в полиции, задержан ранее судимый эквадорец Винсенте Армандо К. М.

Операция была проведена в рамках расследования организаций, перевозящих наркотики из Эквадора и Колумбии в Мексику и Центральную Америку, используя эквадорское морское пространство.

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