ФОТО: В Киеве застрелили экс-депутата Госдумы Вороненкова

В центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на нардепа от ”БПП” Дмитрия Белоцерковеца.

Эту информацию подтвердил Дождю Илья Пономарев, который находился рядом.

Двойное убийство в центре столицы pic.twitter.com/qAuNEmkM9u — Киев Оперативный (@KyivOperativ) March 23, 2017







Начальник полиции Украины Андрей Крищенко подтвердил убийство.

Источник Интерфакса сказал, что сотрудники правоохранительных органов склонны считать убийство заказным.

На Украине Вороненков находится с октября 2016 года. В феврале он объявил, что в декабре прошлого года получил украинское гражданство и подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Сразу после этого Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск. В отношении Вороненкова расследуют дело по статье ”Мошенничество”. Его подозревают в рейдерском захвате здания в центре Москвы на улице Международной стоимостью в 5 млн долларов. Роль Вороненкова, как полагают в СК, заключается в том, что именно он нашел покупателя для похищенного здания.