ФОТО: В Киеве около 2 500 человек приняли участие в "Марше равенства"

В Киеве перед воскресным "Маршем равенства" произошли стычки ЛГБТ-активистов с радикалами, выступающими против проведения шествия, сообщает "Украинская правда".

В числе противников шествия - активисты запрещенной в России организации "Правый сектор". Ее пресс-секретарь обещал заблокировать марш, безопасность которого обеспечивали полиция и нацгвардия.

Впрочем, сам "Марш" прошел без значительных эксцессов, преимущественно благодаря беспрецедентным мерам безопасности, предпринятым полицией: участники фактически шли в оцеплении. По данным полиции, в шествии приняли участие около 2,5 тысячи человек, передает ТАСС. Задержаны были семь человек.

На месте марша у нескольких молодых людей изъяли балаклавы и газовые баллончики, сообщила в эфире канала 112 представитель киевской полиции Оксана Блыщик. По ее данным, задержанных на марше до его начала не было, стычек тоже удалось избежать.

Около 10:15 (время совпадает с московским) "Украинская правда" сообщила о начале движения колонны. Участники прошли по центру Киева от Университета Шевченко до площади Льва Толстого.

Накануне сайт организовавшей парад украинской ЛГБТ-организации взломали неизвестные. Там разместили коллаж - иллюстрацию расправы над геями: их вешают и протыкают вилами на фоне флагов "Правого сектора".