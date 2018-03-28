ФОТО: В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Первые похороны погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" прошли в Кемерове. Родные и близкие попрощались с погибшими на городском Кировском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Тела двух детей и одного взрослого привезли на кладбище в закрытых гробах после отпевания, прошедшего в кемеровском храме Святой Троицы.

Ранее сообщалось, что в среду в Кемерове началось отпевание жертв пожара. В течение дня обряды пройдут в трех храмах города. В них приходят десятки людей — это родственники и друзья погибших, их знакомые, коллеги, соседи и просто горожане. Они несут цветы и венки, многие не могут сдержать слез.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека.