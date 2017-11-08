ФОТО: В Каталонии манифестанты перекрывают дороги

Участники всеобщей забастовки в Каталонии перекрывают автомобильные и железнодорожные дороги в населенных пунктах. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press.

Стачка проходит в знак протеста против задержания региональных политиков и выдачи ордера на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов его правительства, передает ТАСС. Так, из-за акции уже было прервано железнодорожное сообщение на путях в Жироне. В Барселоне перекрыта одна из ключевых улиц Гран-Виа.

В общей сложности в Каталонии из-за манифестаций затруднено или приостановлено движение по нескольким десяткам дорог. Недовольные водители начинают сигналить из- за заторов. Участники акций скандируют: "Свобода".

Общественный транспорт в Барселоне пока функционирует штатно. Метрополитен каталонской столицы обещал, что будет предоставлять услуги в течение всего дня. Увеличены интервалы движения некоторых автобусов, следующих до международного аэропорта Эль-Прат. В течение дня запланирован еще ряд демонстраций.

Каталонский кризис

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики, действие которой уже было приостановлено Конституционным судом страны. Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

После одобрения применения 155-й статьи председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, Рахой распустил парламент Каталонии и назначил на 21 декабря выборы в автономном сообществе.

В пятницу Национальная судебная коллегия пиренейского королевства постановила выдать ордер на арест Пучдемона и четверых бывших членов правительства автономии, которые находятся в Бельгии. Ранее суд уже решил заключить под стражу восемь экс-руководителей каталонских департаментов, в том числе бывшего заместителя главы автономии Ориола Жункераса. Прокуратура Испании обвиняет их в бунте, мятеже и растрате.