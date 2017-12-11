ФОТО: В Калифорнии лесные пожары приблизились к Санта-Барбаре

В воскресенье вечером, 10 декабря, в Калифорнии (США) лесные пожары добрались до округа Санта-Барбара. Власти проводят обязательную эвакуацию, передает интернет-издание "ГОРДОН" со ссылкой на NBC.

В регионе проводят обязательную эвакуацию. В округе проживают около 100 тысяч человек.

Актер Роб Лоу, который живет в Санта-Барбаре, сообщил в своем Twitter, что огонь приближается к городу. Он отметил также, что пакует вещи для эвакуации.

Лесные пожары в Калифорнии бушуют уже около недели. Самым большим является пожар "Томас". Он распространился от округа Вентура до Лос-Анджелеса.

На прошлой неделе власти округа Лос-Анджелес установили самый высокий когда-либо зафиксированный в регионе уровень опасности из-за лесных пожаров.