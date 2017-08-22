ФОТО: В Италии на острове Искья произошло землетрясение: один погибший

На итальянском острове Искья произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщает ANSA.
Землетрясение было зафиксировано в 20.57 по местному времени, передает Gazeta.ru.
В результате ЧП в самом большом городе на острове Порто произошел сбой в электроснабжении.
Местные жители повыбегали из домов на улицы. Информации о пострадавших не поступало.
Сообщается, что десятки телефонных звонков поступают в спасательные службы с разных частей острова.
В результате землетрясения погиб один человек, передает Il Mattino.
Отмечается, что на курорте Казамиччола-Терме произошли наибольшие разрушения, в результате чего погибла пожилая женщина, при этом три человека пропали без вести.