22.08.2017, 07:55

ФОТО: В Италии на острове Искья произошло землетрясение: один погибший


Gazeta.ru
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Maavärin Ischia saarel
Maavärin Ischia saarel Foto: GAETANO DI MEGLIO, AFP

На итальянском острове Искья произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщает ANSA.

Землетрясение было зафиксировано в 20.57 по местному времени, передает Gazeta.ru.

В результате ЧП в самом большом городе на острове Порто произошел сбой в электроснабжении.

Местные жители повыбегали из домов на улицы. Информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что десятки телефонных звонков поступают в спасательные службы с разных частей острова.

В результате землетрясения погиб один человек, передает Il Mattino.

Отмечается, что на курорте Казамиччола-Терме произошли наибольшие разрушения, в результате чего погибла пожилая женщина, при этом три человека пропали без вести.

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