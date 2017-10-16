ФОТО: В Испании и Португалии из-за сильных лесных пожаров погибли не менее 30 человек

На северо-западе Испании и в Португалии полыхают сильные лесные пожары. По последним данным, огненная стихия унесла жизни не менее 30 человек в двух странах, передает агентство Reuters.

Только в Португалии пожары унесли 27 жизней. Более 50 человек пострадали. Власти объявили режим чрезвычайного положение на территории к северу от реки Тахо и попросили другие страны о помощи.

В Испании тела двух женщин обнаружены в сгоревшем автомобиле близ города Нигран, где они попали в огненную ловушку. Еще один житель Галисии, в возрасте около 70 лет, погиб, пытаясь спасти животных на своей ферме.

По словам главы регионального правительства Альберто Нуньеса Фейхоо, большинство пожаров вспыхнули из-за намеренных поджогов. Пожары быстро разгорались из-за сильного ветра. Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо сообщил, что некоторые виновные уже установлены. Поджигателям грозит до 20 лет тюрьмы в случае, если их вина будет доказана судом. В понедельник в Испании продолжают гореть более 100 пожаров.

Огнем, в частности, окружен один из крупнейших городов Галисии Виго, там была проведена эвакуация одного из торговых центров города и завода автокомпании Peugeot. Приостановлено железнодорожное сообщение между Виго и Барселоной, сообщает ТАСС. Власти надеются, что похолодание, которое, по прогнозам синоптиков, должно начаться уже в понедельник, поможет в борьбе со стихией.

В Португалии более шести тысяч пожарных тушат природные пожары. По данным Национального управления гражданской защиты страны, не менее 20 человек погибли в районах Коимбра, Авейро, Кастело Бранко и Визеу. Десятки человек получили ранения, сотни были эвакуированы из-за приближения огня.

Премьер-министр страны Антониу Кошта объявил о введении в этих регионах режима ЧС. По состоянию на утро понедельника, на территории страны полыхают более 120 пожаров. Стремительному распространению огня способствовала сухая жаркая погода, установившаяся в регионе, и сильные порывы ветра. В июне в результате крупных лесных пожаров в Португалии погибли 64 человека, более 200 получили ранения.